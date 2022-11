Ganzjährige Vollsperrung der B32 bei Wangen: Jetzt geht es um Schadensbegrenzung

An einer fast einjährigen Sperrung der B32 im Zuge des Neubaus der Argenbrücke in Herfatz im kommenden Jahr führt kein Weg vorbei. Das ist schon lange klar – und eine Behelfsbrücke wird es mit inzwischen an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht geben. Deshalb geht es jetzt vor allem um Schadensbegrenzung, was die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer entlang der offiziellen Umleitungsstrecken und eventueller Schleichwege angeht. So lautet die Quintessenz aus der Debatte des Wangener Gemeinderats zum Thema.

Weshalb wird es wohl keine Pontonbrücke geben?

Bisher bekannter Fakt war: Auch für eine ohnehin nur einspurig befahrbare Behelfslösung bedarf es eines umfangreichen Planungsverfahrens, zumal die Brücke in einem besonders naturgeschützten FFH-Gebiet liegt. Das hätte alle Zeitpläne gerissen sowie die ohnehin sportliche Fertigstellung im kommenden Jahr und damit pünktlich vor der Landesgartenschau im Jahr 2024 unmöglich gemacht.

Zusätzlich wurde am Montagabend klar: Nicht nur die Stadt Wangen hat sich offensichtlich bemüht, zum Bau der Pontonbrücke mit Anwohnern über die dafür nötige Nutzung von deren Grundstücken einig zu werden. Zunächst ohne Erfolg, wie Wolfgang Burth, Projektleiter des für den Brückenbau zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Tübingen, erklärte. Der Stadt sei das später zwar gelungen. Allein, da fehlte bereits die Zeit für das Genehmigungsverfahren.

Die Herfatzer Brücke (roter Punkt) wird 2023 erneuert. Gleiches gilt für die Fahrbahndecke der B32 (orangefarbene Linie). Wegen der nötigen Sperrung der Straße, sind großräumige Umleitungen nötig. Eine Strecke führt über die A96-Anschlussstelle Wangen-Nord (gelbe Linien rechts oben), die andere über Primisweiler (gelbe Linien links und unten). (Foto: Grafik: RP)

Das ist übrigens bei einer jüngst entstandenen Behelfsbrücke an der B32 auf bayerischer Seite in Wigratzbad anders. Burth erklärte nach einem Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt in Kempten: Dort sei man zeitig in die Anhörung gegangen. „Das ist der Hauptunterschied.“

Und ebenfalls neu: Der Aufbau einer Behelfsbrücke würde nur sehr bedingt weiterhelfen. Auch der braucht Zeit und wäre schwerpunktmäßig erst ab Anfang Mai möglich. Denn erst dann darf aus Gründen des Naturschutzes im Bereich des Flusses gearbeitet werden. Die B32 wäre ab Januar/Februar also selbst in diesem Fall über Monate hinweg komplett gesperrt. Und die Zeitpläne für die Errichtung des eigentlichen Bauwerks wären dann ebenfalls Makulatur, wie Andreas Strauß, ebenfalls RP-Projektleiter, verdeutlichte.

Weshalb muss die Brücke Ende 2023 fertig sein?

Hierzu war bislang bekannt, dass die Eröffnung der Landesgartenschau im Frühjahr 2024 den Zeitrahmen vorgibt. Für Autofahrer und Busse ist die B32 ab der Autobahnanschlussstelle Wangen-West eine der Hauptzubringerrouten zum Schaugelände.

Aber auch der Zustand der 1947 erbauten Brücke lässt kaum noch zeitlichen Spielraum. Auf einer Bewertungsskala zwischen 1 und 4 hat die Brücke die „Note“ 2,7 erhalten, so Strauß. Er ergänzte: Ab einer Bewertung von 3 oder mehr seien Einschränkungen bei der Nutzung nötig, also Tonnagebeschränkungen oder (Teil-)Sperrungen wahrscheinlich. Da die letzte Untersuchung bereits einige Jahre zurückliegt, könnte ein Neubau ab 2025 zu spät kommen.

Welche Hürden gibt es an den Umleitungsstrecken?

Eine Strecke wird in Fahrtrichtung Ravensburg offiziell ab der Peterstorkreuzung über die Leutkircher Straße stadtauswärts bis zur A96-Anschlussstelle Wangen-Nord und dann bis Wangen-West verlaufen. In Richtung Hergatz soll es ab Geiselharz über die Kreisstraße bis zum Kreisel in Primisweiler, von dort über die Landesstraße 333 bis zur L320 bei Niederwangen, dann stadteinwärts und über den Südring bis zur B32 gehen.

Während die erste Route nach Einschätzung von Baudezernent Peter Ritter wegen der Breite und des Ausbauzustands als unproblematisch gilt, hat es die südliche Variante in sich, wie aus diversen Äußerungen von Stadträten deutlich wurde: In Kernaten queren zahlreiche Fußgänger und Radler die Kreisstraße. In Primisweiler gibt es Bushaltestellen – auch von Kindern genutzt, die die Straße überqueren müssen. Bei Feld ist die Einmündung aus der Siedlung unübersichtlich. Die T-Kreuzung von L333 und L320 gilt ohnehin als unfallträchtig. Und zwischen Lottenmühle und Wangen entsteht im kommenden Jahr ein Kreisverkehr. Bereits jetzt laufen dort Vorarbeiten für die südwestliche Zufahrt zum Gelände der Landesgartenschau.

Was soll dort für die Verkehrssicherheit getan werden?

Zunächst: Forderungen von Stadträten nach Temporeduzierungen bei Kernaten und Feld werden die Verkehrsbehörden von Stadt und RP prüfen, sagte Peter Ritter auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Bei den anderen Themen wurde er konkreter: Am Kreisel in Primisweiler verweist er auf die vorhandene Unterführung der Kreisstraße nahe des alten Kindergartengebäudes. In Primisweiler soll es auf Höhe der Bushaltestelle beim Blitzer eine Querungshilfe geben. An der Einmündung der L333 zur L320 ist eine Ampel geplant. Sie springt bei Bedarf, also Verkehr, an – ähnlich wie jene an der nahen Kreuzung Richtung Niederwangen beziehungsweise Obermooweiler.

Was den für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplanten Bau des Kreisel zwischen Lottenmühle und Wangen angeht, gibt der Baudezernent Entwarnung. Dort soll es eine zweispurige Baustellenstraße geben, von Staus verursachenden Elementen wie zuletzt einer provisorischen Ampel ist also nicht die Rede. Im Rat hatte er dazu augenzwinkernd gesagt: Gäbe es die Baustellenstraße nicht, „könnten wir Wangen hermetisch abriegeln“.

Welche Schleichverkehre sind zu erwarten?

Ortskundige werden sicher versuchen, auch andere Wege zu nehmen als die offiziellen Umleitungsstrecken. Eine davon dürfte zwischen Wittwais und Oberau über Nieratz verlaufen. Niederwangens Ortsvorsteher Roland Hasel (FW) nannte drei weitere Schleichverkehrsvarianten mit drei betroffenen Weilern in der Ortschaft und regte an, dort Tempo 30 „hinzukriegen“.

Kleine Brücke, große Folgen: Nur 30 Meter lang ist die abrisswürdige Brücke der B32 in Herfatz. Ihr Ersatz hat großräumige Sperrungen zur Folge. (Foto: Archiv: Steppat)

Die erstgenannte Route hat die Stadt bereits konkret im Blick. Die kleine Straße zwischen Nieratz und Nieratzbad soll ab dem Abzweig nach Humbrechts im Winter mit Baken gesperrt werden. Sie ist abschüssig und gilt bei Glätte als gefährlich, so Ritter im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Auf der restlichen Strecke soll während der Bauphase an der Brücke generell nur noch Anliegerverkehr zulässig sein. Und das soll überwacht werden: „Es werden bestimmt Kontrollen kommen“, kündigte der Dezernent an.

Wie werden das Waltersbühl und die dortigen Geschäfte erreichbar sein?

Insbesondere die Geschäftswelt in dem Quartier befürchtet Umsatzeinbußen, da Kunden wegbleiben könnten – nicht allein, weil die B32 gesperrt wird, sondern vor allem, weil die Stadt parallel dazu die Waltersbühl-Kreuzung in einen weiteren innerstädtischen Kreisverkehr umwandeln wird.

Dazu sagt Peter Ritter: Der Kreuzungsbereich wird während der Bauzeit einspurig befahrbar sein, wahrscheinlich, um ins Waltersbühl hineinzukommen. Ferner soll es in der Pfannerstraße ein Parkverbot geben. Über die Johannes-Jung-Straße wird sie zur Ein- und Ausfahrt aus dem Quartier benötigt. Dortige Anwohner könnten ihre Fahrzeuge auf mehreren öffentlichen Parkplätzen abstellen, unter anderem an der Praßbergschule.

Ein Problem stellt überdies die Erreichbarkeit der auf dem Dachser-Gelände ansässigen Firmen und des McDonald’s dar – beide liegen quasi zwischen der Waltersbühl-Kreuzung und der Herfatzer Brücke. Hier plant die Stadt folgende Umleitung: Ab der Straße Haidösch geht es über die Franz-Walchner- und die Oderstraße in diesen Bereich.

Dass der Kreisverkehr quasi zeitgleich mit der Brücke entsteht, verteidigte OB Michael Lang. Die Verwaltung habe intern eine Verschiebung des Kreuzungsumbaus auf das Jahr 2025 diskutiert. Dann wäre das Waltersbühl aber gleich zweimal binnen weniger Jahre von Baustellen betroffen gewesen. Deshalb sei die Devise der Stadt, jetzt „alles zu machen, was in den nächsten Jahren zu machen ist“. Dazu gehört übrigens auch die Fahrbahnerneuerung zwischen Autobahn und Waltersbühl-Kreuzung.

Wie sollen Herfatzer in die Stadt kommen?

Eigentlich müssten sie die größten Umwege in Kauf nehmen, folgen sie jedenfalls den offiziellen Strecken. Aber die Stadt will dem in Form eines provisorischen Parkplatzes auf der östlichen Seite der Unteren Argen vorbauen. Dort können sie nach den Vorstellungen von OB Michael Lang ihre Fahrzeuge abstellen – erreichbar über die während der Bauzeit weitgehend nutzbar bleibende kleine Fußgängerbrücke neben dem eigentlichen Bauwerk.

Was ist für Schüler vorgesehen?

Die sind von der Sperrung und den Umleitungen vielfältig betroffen – selbst aus Karsee, wie Rosi Geyer-Fäßler anmerkte. Im Rat kündigte Mobilitätsbeauftragter Frank Anders deshalb ein für Dienstag verabredetes Telefonat mit der für Fahrpläne zuständigen RAB an. Kinder aus Herfatz könnten hingegen den Stadtbus nutzen und an dem provisorischen Parkplatz ein- und aussteigen. Morgens und mittags sei die Verbindung bereits gesichert, nach einer Lösung im Anschluss an den Nachmittagsunterricht werde gesucht.

Wie kommentieren die Stadträte generell die Lage?

GOL-Fraktionsvorsitzende Doris Zodel zeigte Unverständnis, dass eine Behelfsbrücke wohl nicht möglich ist und konstatierte: „Die Einwohner sind ein Jahr lang sehr gefordert.“ Christian Natterer (CDU) zeigte sich verärgert über das langwierige Planungsverfahren für eine Behelfslösung, zeigte sich an die RP-Vertreter gewandt aber auch zuversichtlich: „Sie werden uns sicher eine gute Brücke hinstellen.“ OB Michael Lang will in der Sache nach wie vor nicht aufgeben und bat die RP-Planer, mit den noch nicht feststehenden Baufirmen nach Lösungen für einen Behelf zu suchen.