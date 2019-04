Galerie zeigt bunte Welt der Kaufläden

Die Ausstellung „Die bunte Welt des Einkaufs“ wird am Freitag, 13. November, in der Städtischen Galerie in der Badstube in um 19 Uhr eröffnet. Gezeigt werden Kaufläden und Spielzeug aus der Sammlung Roggors (Durach) und von weiteren privaten Leihgebern.

Auf dieser Zeitreise durch 120 Jahre Einkauf in der Spielzeugwelt werden Erinnerungen wach. Fast wie in einer großen Einkaufspassage präsentieren sich hier Modehäuser und Tante-Emma-Läden, Gemischtwarenläden, Marktstände, Bäckerei, Metzgerei und eine Apotheke in großartiger Detailgenauigkeit. Besucher sehen „frisches“ Gemüse, „leckere“ Backwaren und elegant gekleidete „Menschen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Schau erläutert, wie aus dem Kolonialwarenladen der Supermarkt wurde und was Apotheken mit einem alten Kaiser zu tun haben. Sie führt vor Augen, wie sich unsere Einkaufsmöglichkeiten und -gewohnheiten verändert haben – vom offenen Mehl aus dem Jutesack hin zur Selbstbedienung im Supermarkt. Atmosphärisch bereichert wird sie durch hochvergrößerte Fotografien, die das Leben der Stadt Wangen von anno dazumal widerspiegeln und so mit der Welt des bunten Einkaufs korrespondieren.

Die 2006 verstorbene Sammlerin Elfriede Roggors hat die umfangreiche Sammlung ihrer Heimatgemeinde Durach vermacht. Daraus zeigt die Städtische Galerie In der Badstube einen Ausschnitt und erweitert diesen durch Kaufläden aus Wangener Privatbesitz.