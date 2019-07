Galerie sucht für Ausstellung noch Exponate zum Schulbeginn in Wangen

Die Städtische Galerie In der Badstube der Stadt Wangen eröffnet am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr die große Sommerausstellung „Rund um den ersten Schultag“. Wie die Galerie weiter mitteilt, liegt der von Esther Gajek aus Regensburg kuratierten Ausstellung die Sammlung des Hamburger Lehrers Hans-Günter Löwe zu Grunde, der in über 30 Jahren alles rund um den Brauch des ersten Schultags zusammengetragen hat.

Gezeigt werden demnach Schultüten aus Vergangenheit und Gegenwart – von den ersten, handgedrehten Papiertüten über maschinell gefertigte „Butten“, wie sie um 1880 entstanden sin, bis zu den zeitgenössischen Exemplaren mit Comicfiguren und Prinzessinnen. Hinzu kommen Objekte zur Herstellung einer Schultüte sowie weiteres Schulzubehör, einem Klassenzimmer von anno dazumal, Stundenpläne, Griffelkästen, Federmappen, Füller und Schulranzen.

Was die Ausstellung abrunden soll, ist ein Beitrag zur Geschichte des Schulanfangs in Wangen – wie dieser einst aussah und sich bis heute über die Jahrzehnte verändert hat. Aus Sicht von längst der Schulbank Entwachsenen und aus Sicht von Schülern mittels Fotografien, Texten oder Filmen.