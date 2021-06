Gästeamt lädt zu Sommerabendkonzerten im Spitalhof ein

Das Gästeamt Wangen lädt laut Pressemitteilung zu Sommerabendkonzerten im Spitalhof ein. Einheimische und Gäste seien beim „gemütlichen Beisammensein an sommerlichen Abenden“ willkommen.

Eröffnet werden die Konzerte am 24. Juni um 19 Uhr mit der Musikkapelle Maria-Thann. Die Konzerte finden im Spitalhof in der Bindstraße 10 statt – das erste Mal an dieser Lokalität, vorher fanden die Konzerte in der Eselsmühle statt.

„Tradition wird in Wangen großgeschrieben und dazu zählen auch die Sommerabendkonzerte unserer Musikkapellen“, so Michael Felder vom Wangener Gästeamt. In diesem Jahr fänden an neun Abenden Konzerte mit Blasmusikklängen der lokalen Musikkapellen statt. „Bühne frei für Blasmusikklänge!“, heißt es in der Mitteilung.

Die Konzertabende würden in Zusammenarbeit mit der Gaststätte „Ratsstüble“ angeboten, die im Spitalhof den Biergarten bewirtet. Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, muss für das jeweilige Konzert im Vorfeld bis spätestens 17 Uhr am Veranstaltungstag eine Eintrittskarte im Gästeamt abgeholt werden.

Der Eintritt ist frei und nur mit einem Test-, Impf- oder Genesenennachweis möglich. Nur bei trockener Witterung können die Konzerte stattfinden. Weitere Informationen gibt es unter www.wangen-tourismus.de/sommerabendkonzert.