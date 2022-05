Gästeamt bietet keine Führungen zur Landesgartenschau 2024 mehr an

Das Gästeamt Wangen teilt mit, dass ab sofort keine touristischen Führungen mehr über das Gelände der Landesgartenschau angeboten werden. Die zahlreichen Baustellen und Absperrungen machen es nicht mehr möglich, touristische Führungen anzubieten. Bereits erworbene Tickets werden im Gästeamt in der Bindstraße zurückerstattet. Interessierte Bürger und Gäste können jedoch weiterhin an den regelmäßig stattfindenden Bürgerspaziergängen mit OB Michael Lang und Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser teilnehmen. Gruppen, die Informationen über das Landesgartenschaugelände erhalten möchten, wenden sich bitte an die Landesgartenschau Wangen im Allgäu 2024 GmbH unter Telefon 7522 / 91 688 0 oder info@lgswangen2024.de