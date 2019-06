Günter Frotmeier unterhält am 8. Juni mit Händen

Günter Frotmeier tritt am Samstag, 8. Juni, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen auf. Sein Programm „Echt sauber!“ zeichnet sich laut Mitteilung durch schwarzen Humor aus. Zum Lachen bringt er das Publikum als Schattenspieler, Zauberer sowie Bauch- oder Handredner. Karten gibt es im Vorverkauf im Wangener Gästeamt, Telefon 07522 / 74211. Reservierungen bei Maria Neumann (E-Mail: maria.neumann49@t-online.de, Telefon: 07522 / 29131). Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet. Foto: Veranstalter