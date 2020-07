Fußgänger wird von Fahrrad verletzt

Auf dem Radweg an der Oberen Argen in Wangen ist am Mittwochvormittag ein Fußgänger bei Elitz von einem entgegenkommenden Mountainbike erfasst worden. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich.

Gegen 9.45 Uhr ging der 80-Jährige laut Polizei auf dem Radweg zu Fuß von Wangen in Richtung Elitz. Etwa 60 Meter vor der Fußgängerbrücke über die Obere Argen kam ihm eine Radfahrergruppe entgegen. In der etwas unübersichtlichen Kurve streifte der vorderste Radfahrer den Fußgänger, der deswegen stürzte und den Abhang zur Argen hinunterrutschte. Dabei verletzte sich der Senior leicht, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.