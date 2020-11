Fußgänger und Radfahrerin stoßen in Wangen zusammen – Radfahrerin flüchtet

Leichte Verletzungen haben beide Unfallbeteiligten bei einem Zusammenstoß gegen 7.30 Uhr im Oskar-Farny-Weg erlitten.

Laut Polizeibericht ging ein elfjähriger Schüler ging zu Fuß in Richtung Realschule, als ihm eine 18-Jährige mit ihrem Fahrrad begegnete. Die junge Frau wich nach rechts in die Wiese aus und warnte den Jungen mit ihrer Fahrradklingel. Dieser drehte sich hierauf zur Seite und lief direkt in das Fahrrad der 18-Jährigen. Beide stürzten und verletzten sich leicht.

Der Elfjährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Kinderklinik eingeliefert werden.

Die 18-jährige Fahrradfahrerin hatte sich bis zum Eintreffen einer Polizeistreife von der Unfallstelle entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht.