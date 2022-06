Fußballcamp beim SV Eglofs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Ende der Pfingstferien veranstaltete der SV Eglofs mit dem Kooperationspartner des „Allgäuer Fußball-Camps“ unter der Leitung von Franz Haas auf dem Sportgelände das beliebte Fußballcamp. Bei hochsommerlichen Wetterverhältnissen zogen die Veranstalter abschließend ein sehr positives Fazit: SV Eglofs, Trainerteam und Eltern zufrieden, die Kinder begeistert!

In fünf Gruppen absolvierten nahezu 60 Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren insgesamt fünf abwechslungsreiche Trainingseinheiten, welche koordinative Schwerpunkte beinhalteten.

Team- und Torschusswettbewerbe, Fußballabzeichen, diverse Turniere und Stationstraining sorgten für strahlende Gesichter. Die Kids waren in allen Bereichen gefordert - der Spaß am Fußball und das Gemeinschaftsgefühl stand an allen drei Tagen jedoch immer im Mittelpunkt. Besondere Anziehungspunkte waren die Wasserrutsche, die jeden Tag für willkommene Abkühlung sorgte und der Fußballcourt des Württembergischen Fußballverbandes (WfV).

Im Rahmen der Siegerehrung, begleitet von vielen Eltern und Zuschauern, wurde überdies auch ein Preis vergeben, der besondere Hilfsbereitschaft, Kameradschaft und Verantwortungsbewusstsein belohnte.