Funkenzunft sammelt die Christbäume wieder ein

Die Funkenzunft Wangen wird nach der Fasnet 2023 wieder einen Funken auf der Berger Höhe abbrennen. Deshalb werden am Samstag, 28. Januar, die ausgedienten Christbäume im Stadtgebiet von der Funkenzunft gesammelt.

Die Stadt Wangen richtet zu diesem Zweck die bekannten Christbaumsammelstellen ein. Wer seinen Baum erst später abgeben möchte, kann ihn zum Entsorgungszentrum des Landkreises Ravensburg in Obermooweiler bringen.

Die Sammelstellen sind: Sattel/Galgenbühl: Grüntenweg, gegenüber vom Schwarzwaldweg; Kriegerheim: Argonnenstraße, Wendeplatte am Weiher; Berger Höhe: Nieratzer Weg, Wendeplatte der Berger Höhe-Schule; Nieratzer Weg, Ecke Mörikeweg; Uhlandweg, neben Hof Netzer, gegenüber Nr. 11; Haid: Gustav-Freytag-Straße Parkplatz an der Louise-Aston-Straße; Prato-Straße, Ecke Gordian-Scherrich-Straße; Wittwais: Siebenbürgenstraße, Ecke Oderstraße, Richtung Banatstraße; Waltersbühl: Am Waltersbühl, Ecke Pfannerstraße; Fr.-Jos.-Spiegler-Str., Ecke August-Braun-Straße; August-Braun-Straße, Ecke Christoph-Crimmer-Weg; August-Braun-Straße, vor Haus Nr. 27; Fr.-Jos.-Spiegler-Str., vor Haus Nr. 69 am Wald; Fr.-Jos.-Spiegler-Str., vor Haus Nr. 75 Ecke Waldweg; Karl-Saurmann-Straße, Wendeplatte am Spielplatz; Praßberg: Wermeisterweg, Ecke Joh.-Jung-Straße am Spielplatz; Andreas-Rauch-Straße, Ecke Praßbergstraße auf Spielplatz; Vorstadt: Leutkircher Straße, am Jugendhaus; Leutkircher Straße, Ecke Schäferhofweg; Schießstattweg, neben dem Spielplatz; Hinteres Ebnet: Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Ebnetstraße vor Haus Nr. 19; Epplings: Am Epplingser Bach vor der Bushaltestelle; Kohlplatz: Sigmannser Weg, Weg neben der Kanalbrücke; Atzenberg: Kopernikusweg, Spielplatz; Ecke Simoniusstraße/ Fraunhoferstraße; Gehrenberg: Am Gehrenberg, Ecke Südring; Auwiesen: Südring, Ecke Einfahrt z. Tiefgar. vor Haus Nr. 15; Vorderes Ebnet: Am Klösterle, Ecke Am Bleichehof; Stadtmitte: Aumühleweg neben der Einfahrt zur Argensporthalle.