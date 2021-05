Für ein Miteinander unterschiedlichster Lebensentwürfe

Die Waldburg-Zeil Kliniken haben erstmals in diesem Jahr am 9. Deutschen Diversity-Tag teilgenommen. An den Fachkliniken Wangen wurde am Dienstag als sichtbares Zeichen die Regenbogenfahne gehisst, so die Kliniken in einer Pressemitteilung. „Wir nutzen diesen Anlass als Auftakt, um Wertschätzung und Vielfalt in unseren zwölf Einrichtungen noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen“, sagt Dr. Quirin Schlott, Klinikdirektor Fachkliniken Wangen. „Gegründet auf der Basis einer christlichen Orientierung haben wir seit vielen Jahren in unseren `Werthaltungen´ verankert, dass wir vorurteilsfrei und respektvoll jedem Anderen gegenübertreten. Mit dem heutigen Tag möchten wir der Bedeutung der Vielfalt in allen Ausprägungen in unserem Unternehmen noch stärker Ausdruck verleihen.“

Vielfalt sei den Waldburg-Zeil Kliniken gewissermaßen in die Wiege gelegt, so die Mitteilung weiter. Waren es in den fünfziger Jahren Vertriebene aus Schlesien oder Pommern, die den Grundstein für den heutigen Klinikverbund legten, gehörten schon in den siebziger Jahren Kollegen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, zum Beispiel Serbien oder Bosnien dazu. Auch aus Spanien kamen schon vor mehr als 35 Jahren Fachkräfte. „Damals wie heute erweitert der Fachkräftemangel unseren Horizont“, beobachtet Dr. Quirin Schlott. „Eine internationale Belegschaft wird zu einer Bereicherung für unsere Klinik.“ Denn auch die Patienten sind vielfältiger geworden und schätzen es, wenn sie sprachlich und kulturell auf Verständnis für ihre Anliegen stoßen. Interkulturelle Kompetenz fördert hier einen aufmerksamen Umgang miteinander.

„Natürlich bringt unseren ausländischen Kolleginnen und Kollegen ein beruflicher Neustart in einem oft fremden Land Herausforderungen“, weiß Schlott auch. Damit dies auch im Zusammenspiel mit Kollegen gelingt, spiele nicht nur die sprachliche Weiterbildung von ausländischen Fachkräften, sondern auch die interkulturelle Kommunikation innerhalb von Teams und gegenüber von Patienten seit einigen Jahren eine große Rolle in Seminaren der hauseigenen Personalentwicklung.

Die kommenden Monate wollen die Waldburg-Zeil Kliniken nutzen, um sich intensiv mit Toleranz und Miteinander unterschiedlichster Personen und Lebensentwürfe auseinandersetzen. „Dabei geht es nicht um regenbogenfarbene Broschüren oder einen politisch korrekten Text auf der Homepage“, so Klinikdirektor Schlott. „Als Gesundheitsverbund haben wir viele Berührungspunkte mit Menschen. Wir können innerhalb der Gesellschaft ein stückweit Vorbild sein und zeigen: hier wird Vielfalt praktiziert.“