Für die Zukunft aufgestellt

Im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Frauengymnastikgruppe Deuchelried e.V. stand die Neufassung der Vereinssatzung. Am 19. Juli wurden die teilnehmenden ordentlichen Mitglieder im Dorfgemeinschaftshaus dazu aufgerufen, der neuen Satzung zuzustimmen. Das geschah durch Handzeichen einstimmig.

Franziska Zeh, die die neue Satzung mit dem WLSB, dem Finanzamt und mit dem zuständigen Amtsgericht Ulm - Registergericht zuvor abgeklärt hatte, erläuterte die Gründe, die den Vorstand veranlasst hatten, Änderungen vorzunehmen: Die Gemeinnützigkeit des Vereins sollte auch in Zukunft sichergestellt werden. Deshalb wurde die Satzung an die Mustersatzung der Abgabenordnung angepasst und der Verein – wie vom Gesetz seit neuestem vorgeschrieben – für Frauen und Männer geöffnet. Den ehrenamtlich im Verein Tätigen kann ab dem folgenden Jahr in Zukunft eine Pauschale bezahlt werden, bzw. eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt ausgestellt werden. Die Coronapandemie hat außerdem gezeigt, dass es künftig möglich sein muss, die Versammlungen virtuell, bzw. durch schriftlich erfolgte Abstimmungen abzuhalten. Diese drei Punkte sind nun Teil der neuen Vereinssatzung, die veranschaulicht durch eine Powerpoint-Präsentation, von Ulrike Hausmann vorgelesen wurde, kommentiert von Franziska Zeh.

Zuvor gab es die bei einer Jahreshauptversammlung üblichen Programmpunkte. Ulrike Hausmann leitete das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Hiltrud Ritter und Erna Bodenmiller.

Die Vorsitzende Margarete Kresser bedankte sich bei allen Mitgliedern dafür, dass sie trotz der coronabedingten Zwangspausen dem Verein die Treue gehalten haben. Isolde Schäfer, die Kassiererin, präsentierte den Kassenbericht für den derzeit 189 Mitglieder starken Verein. Die beiden Kassenprüferinnen bestätigten ihr eine gute und einwandfreie Kassenführung. Anschließend erfolgte durch Handzeichen die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielten Sandra Edelmann, Helga Heider und Claudia Polkowski eine Ehrenurkunde. Seit 20 Jahren gehören Isolde Albrecht, Andrea Geier, Andrea Syska und Martina Mangler zum Verein. Sie bekamen neben der Urkunde ein kleines Blumengesteck.

Abschließend gab es folgenden Hinweis: Interessierte Mitglieder aller Altersstufen können auch dieses Jahr, voraussichtlich in der letzten Augustwoche bei Astrid Weber die Prüfung zum Erwerb der Sportabzeichen ablegen.