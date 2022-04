Mutter fordert in Krankenhaus-Debatte: Grundversorgung muss in Wangen bleiben

Eine Blitzgeburt und diverse Notfälle: Schwäbische Zeitung-Mitarbeiterin Susi Weber begründet aus ihrer familiären, ganz persönlichen Sicht, warum ein leistungsstarkes Klinikum in Wangen auch in Zukunft nötig ist:

„Sind die Wehen ausgeblieben?“ Ich erinnere mich noch gut an die spontane Frage meiner Mutter, als ich noch nicht einmal eine halbe Stunde nach ihrem Eintreffen bei uns zu Hause und der „Übergabe“ der beiden bereits vorhandenen Kinder daheim anrief und ihr erzählen wollte, dass ihr drittes Enkelkind zur Welt gekommen ist.

Es war eine Blitzgeburt, an jenem Sonntag im Dezember 1994. Noch nicht einmal für das eigentlich übliche Anlegen eines Zugangs in meiner Hand hatte es noch gereicht. Ganze sieben Minuten habe ich im Kreißsaal verbracht. Und dabei kann mir niemand vorwerfen, zu spät losgezogen zu sein. Eine gute Stunde vor der Geburt hatte ich noch keinerlei Wehen.

Ohne Wangener Krankenhaus wohl eine Geburt im Auto

Es war genau diese Situation, die ich am Karsamstag vor Augen hatte, als ich bei der Kundgebung zum Erhalt der Regelversorgung am Wangener Krankenhaus auf dem Marktplatz stand. Hätte es damals keine Wangener Geburtsstation gegeben, wäre unsere Tochter vermutlich irgendwo in der Nähe Amtzells und im Auto geboren worden. Bis nach Ravensburg hätten wir es definitiv nicht mehr geschafft.

Doch nicht nur dieser „Vorfall“ ist es, der mich an das Wangener Krankenhaus erinnert, in dem ich mich bei allen fünf Geburten gut aufgehoben und wohl fühlte. Und natürlich gab es auch darüber hinaus diverse Krankenhausaufenthalte meiner Familie und mir. Zeitweise waren wir auch „Stammgäste“ in der Notfallaufnahme. Kleinere (und auch größere) Kinder bleiben von Stürzen und anderem nun mal einfach nicht verschont.

Auch wir gehören zu den „Kostenfaktoren“

Mit Schrecken stelle ich heute fest: Auch wir gehören zu den „Kostenfaktoren“. Einfach deshalb, weil – Gott sei Dank – in den seltensten Fällen eine stationäre Einweisung danach erfolgte. Dabei dachte ich vor kurzem noch, dass wir recht „günstige“ Bürger sind und dem Sozialsystem, sprich unserer Krankenkasse, nicht großartig zur Last fallen.

Doch studiert man die Zahlen rund um das Wangener Krankenhaus, sind meine Familie und ich plötzlich eben doch ein „Problem“: nicht rentabel, unwirtschaftlich sozusagen oder anders gesagt: Patienten, auf die man verzichten könnte und besser auch gerne verzichten würde.

Ein Stück Gewissheit und Sicherheit

Ich bin der Meinung: Gesundheit ist ein hohes Gut. Und wir brauchen unser Krankenhaus, unsere Grund- und Regelversorgung, unsere Geburtshilfe, unsere Notfallaufnahme hier im weitläufigen, westlichen Allgäu, das vor nicht allzu langer Zeit zwei Klinikschließungen in unmittelbarer Nachbarschaft hinnehmen musste. Das Krankenhaus Wangen gibt mir wie vielen anderen meiner Mitbürger ein Stück Gewissheit und Sicherheit.

Auch ich weiß, dass die Zeit nicht stehen bleibt, Strukturen überdacht und gegebenenfalls verändert werden müssen. Ich denke aber nicht, dass die Menschen hier im Altkreis Wangen lediglich als Kostenfaktoren, als Menschen zweiter Klasse, als „Ballast“ angesehen werden dürfen, die sich künftig nun doch bitte schön (in Richtung Ravensburg) zu bewegen haben. Auch sie haben ein Recht auf eine gute und wohnortnahe Versorgung. Und in vielen Bereichen stimmen sie mit den Füßen ab – und suchen das Wangener Krankenhaus auch auf.

Kooperation mit Fachkliniken? Nichts sollte undenkbar sein!

Anfang Mai werden wir die vier Varianten des Gutachtens kennenlernen. Ende des Monats werden die Kreisräte entscheiden, wie es weitergehen soll. Meiner Meinung nach hat auch die Variante der Kooperation zwischen Oberschwabenklinik und Fachkliniken Charme und könnte eine Lösung sein. Nichts sollte undenkbar sein. Und auch das Land muss seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen und kann die Bürger jenseits der Zentren nicht im Regen stehen lassen.

Den Kreisräten möchte ich mit auf den Weg geben: Sie entscheiden auch und vor allem über Menschen. Über Arbeitnehmer, Kranke, Alte, künftige Pfleger und Ärzte, Angehörige und viele mehr. Renditen sind nicht alles. Und fast 28 000 in dieser Woche an den Landrat übergebene Unterschriften pro Krankenhaus Wangen sind durchaus ein Pfund.

Ich möchte, dass auch künftig noch Kinder in Wangen zur Welt kommen können. Sehr spontan und wenn es sein muss, auch blitzschnell. Wie das (in die Jahre gekommene) „Kind Krankenhaus“ dann künftig heißen wird, ist zweitrangig. Erstrangig ist aus meiner Sicht: Die Grund- und Regelversorgung muss zuverlässig sichergestellt sein. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier in Wangen.