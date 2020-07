Fünf Mal die 1,0 am RNG

Sonderpreise

Otto-Dix-Abiturpreis: Leonie Kleiner; Buchpreis Humanismus heute: Leonie Kleiner, Milena Netzer, Matthias Steidele; Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e.V. DPG: Buchpreisgewinner: Moritz Hartmann, Mitglieder: Jannik Dreher, Priska Keller, Leonie Kleiner, Bastian Lutz, Chiara Wetzel; Ferry Porsche Preis für herausragende Leistungen in den Fächern Mathematik und Physik: Moritz Hartmann; Musikpreis der Musikfachschaft des RNG: Claudius Ladenburger, Theresa Schmitz, Matthias Steidele; Abiturförderpreis der Fa. Stender: Moritz Hartmann; Preis des Partnerschaftsvereins Wangen e.V. für beste Leistungen im Abiturfach Französisch: Rita Baladi, Claudius Ladenburger; Abiturpreis Mathematik: Jannik Dreher, Moritz Hartmann, Chiara Wetzel; Abiturpreis Sport: Moritz von Strempel; Karl-Von-Frisch Abiturientenpreis Biologie: Marla Steinhauser; Abiturpreis für Geschichte/Gemeinschaftskunde: Moritz Hartmann; Abiturpreis der Fachschaft Deutsch: Priska Keller, Abiturpreis der Fachschaft Englisch: Priska Keller; Online-Stipendium von e-fellows-net (Schnitt 1, 5 und besser): Jannik Dreher, Moritz Hartmann, Priska Keller, Leonie Kleiner, Matthias Steidele; Claudius Ladenburger, Nathalie Widmann, Milena Netzer, Salome Hayler, Chiara Wetzel, Leonie Heider, Moritz von Strempel, Anna Rädler. (sz)

Preise und Belobigungen am Rupert-Neß-Gymnasium Schuljahr 2019/2020

In diesem Schuljahr wurden an 213 Schüler der Klassen 5 bis Jahrgangsstufe 1 Preise (P) für Zeugnisdurchschnitte, die besser als 1,9 sind vergeben. Daneben gab es in diesem Schuljahr 223 Belobigungen (B). Diese wurden bei der Zeugnisausgabe für Zeugnisdurchschnitte von 2,0 bis 2,4 vom Klassenlehrer/in übergeben. Namentlich sind diese Schülerinnen und Schüler unten aufgeführt.

Den Mittelstufenförderpreis der Fa. Hymer Leichtmetallbau, Wangen, erhalten in diesem Jahr: Anna-Katharina Große, Nina Koch, Susanna Leonhardt und Jano Wanner

5a

Félix Beemelmans (P), Julia Flehmig (B), Katharina Graf (P),Antonia Hanus (P), Marlene Hausen (P), Ayleen Heller (P), Anton Ittner (P), Matilda Kehrer (P), Fritz Killat (B), Elian Kirsner (B), Jarno Kleb (B), Sophia Kolb (P), Lion Krasniqi (B), Leonie Kunzendorf (B), Johannes Matheis (B), Nike Morghenti (B), Clara Müller (B), Defne Sadikoglu (B), Sina Scharnagel (P), Lotta Schlags (P),Hannah Schmid (P), Moritz Schreier (B), Tim Töpfer (B),

5b

Hannes Arnold (B), Sophie Baldauf (P), Theo Bemetz (B), Matthias Bietsch (P), Jonathan Cöster (B), Sophia Favarolo (P), Mia Fuchs (P), Ronja Gleinser (P), Ella Jungblut (P), Pia Kahmann (P), Katja Kempter (P), Levi Kiefer (B), Cora Mendler (P), Johanna Müller (P), Magdalena Renn (P), Julia Schmidt (B), Jacob Siegler (P), Hanna Siglinger (P), Marlene Stiefenhofer (P), Pia Stiefenhofer (P), Johannes Treder (P), Linda Weise (P), Ronja Wörz (P), Paulina Wollny (P)

5c

Milan Akilli (P), Luis Baudendistel (P), Franzi Bernhardt (P), Linn Blockus (B), Janis Bodenmiller (P), Pius Brunner (B), Alisa Ehrle (P), Josefine Freiermuth (B), Phil Kugler (B), Jonas Lau (B), Zsombor Mester (B), Lina Neumann (P), Lea Nuber (P), Kiara Rrukaj (P), Leon Schütz (B), Haadia Shahzad (P), Jonathan Sonntag (B), Katharina Thanner (B), Henry von Strempel (P)

5d

Leni Andritsch (P), Paulina Birk (P), Nils Breitenstein (P), Tim Breitenstein (P), Johannes Hieke (B), Ansgar Höhne (B), Matin Kafara-Kassi (B), David Kapahnke (B), Luise Kern (P), Hannah Lüpsen (B), Ella Mayer (P), Daniel Musaj (B), Leandra Pervorfi (B), Jula Schittenhelm (B), Serenity Wagner (P), Meo Wicker (P)

6a

Iren Biggel (P), Tim Fersen (B), Joana Fischer (B), Niklas Jochum (P), Tyler Karner (B), Lara Kloß (B), Elena Manica (P), Lena Meurer (B), Tijana Musulin (P), David Ortlieb (B), Teresa Rampas (P), Janne Ratzing (P), Emma Schuler (B), Moritz Wagatha (P)

6b

Julia Blocher (P), Silas Fontain (B), Leon Gauss (P), Lucas Herzinger (P), Corbinian Hosch (B), Philip Klug (P), Mina Knöpfler (P), Felix Kreil (P), Lukas Küentzle (B), Magdalena Linke (B), Lilly Mayer (P), Paul Neumann (P), Ela Paulus (P), Pius Schmid (B), Friederike Stolzmann (P), Henriette Stolzmann (P)

6c

Felix Brandstetter (B), Carina Brugger (B), Chandrabhan Edelmann (B), Lukas Endraß (P), Lea Fritschi (P), Leah Fröhlich (P), Greta Fuhrmann (B), Isabelle Glaser (B), Emilia Graf (B), Hannah Gregg (P), Mark Güthling (B), Lisa Hartlage (P), Jakob Horn (B), Marlen Kaufmann (P), Talea Lohmann (P), Luca Mund (B), Johannes Rasch (B), Steinhauser Hanno (B), Mira Strohhäcker (P), Kamilla Vlakhnova (P), Ana Zloteanu (P)

6d

Amelie Ahner (B), Myranda Anku (B), Marvin Benedix (B), Greta Bernhard (P), Moritz Binger (P), Greta Böttcher (B), Pia Dentler (P), Laura Greißing (B), Viktoria Große (P), Seraphina Kauf (P), Carolina Lang (B), Paul Lenz (B), Hannes Meyn (P), Kristin Mößle (P), Johanna Morath (P), Emma Ochsenreiter (B), Eva Rudolph (B), Nele Rupp (P), Franz Schlosser (P)

7a

Ida Baumann (P), Célestin Beemelmans (B), Leo Engler (P), Jan-Philipp Forster (P), Jade Ghazalee (P), Leon Hoffmann (P), Emil Martin (B), Tim Mayländer (B), Timo Römer (B), Clara Rohn (P), Clara Schneller (P), Milena Schubkegel (P), Josie Siegler (P), Sienna Solbach (P), Luis Städele (B), Katharina Stender (B), Marc Strauß (P), Noah Turra (P)

7b

Anna Andrä (B), Luca Friedrich (B), Jonathan Hasel (B), Mathilde Heider (P), Nico Immler (P), Ronja Kirsner (B), Nikolai Küentzle (B), Karla Renz (P), Marina Sauter (P), Maria Schuwerk (P), Jakob Stibi (P), Javier Vazquez Linares (B), Annelie Weber (B), Jola Wicker (B)

7c

Mia Auerswald (B), Chiara Bail (B), Lydia Birk (B), Sophia Dullau (P), Dominik Hauber (B), Ida Klaus (B), Hannah Lau (B), Hannah Milz (B), Liane Müller (P), Selina Rast (B), Felix Ringena (B), Jannik Straub (B)

7d

Tina Dierheimer (B), Lilith Heier (B), Hannah Hößle (B), Anna Insam (B), Milena Mösle (P), Hannah Offenwanger (P), Sarah Paschold (P), Oskar Schick (B), Luisa Schlager (P), Felix Straub (P), Mira Winter (P), Johanna Wlotkowski (B)

7e

Paul Boche (B), Gregor Böttcher (B), Franziska Breitkopf (P), Julia Hädicke (B), Marian Koch (P), Bianca Marschall (B), Emma Stiefenhofer (P), Greta Wüst (B), Johanna Zimmermann (B)

8a

Mario Andrä (B), Jacoba Dietz (P), Peer Drews (P), Marie Freiermuth (B), Sophie Herr (B), Nico Offenwanger (P), Sophia Piehl (B), Julius Seyfried (B), Jakob Wieber (P)

8b

Ben Grath (P), Aaron Körfer (B), Pola Paterok (B), Moritz Reichart (B), Mario Samija (B), Janis Schorer (B), Lorenz Schweighart (P), Joshua Sonntag (B), Annika Späth (B), Inga Stellmach (B), Laura Wilhelm (P)

8c

Beverly Anku (P), Anna Baumann (B), Jolanda Bernhard (P), Emilia Binger (P), Ela Coskun (B), Denise Eder (P), Julia Endraß (B), Robin Hartlage (B), Sophia Hintzen (P), Sofia Hofer (P), Marlene Ittner (P), Carlotta Kübler (B), Juliana Lang (B), Fabia Lingg (P), Tim Lorenz (P), Salome Mair (P), Elina Martis (P), Franz Morath (P), Jakob Müller (B), Jana Müller (P), Julia Riebelmann (P), Sophie Rilling (P), Carina Rist (P), Sophia Schmid (P), Lisa Späth (P), Hanna Steib (B), Jonathan Treffler (B)

8d

Mara Andritsch (P), Julia Gauß (B), Emma Kaufmann (B), Lisa Keppler (P), Clara Kreiter (B), Samuel Leonhardt (B), Dunja Müller (P), Tim Müller (B), Clara Nuber (P), Johanna Öxle (B), Lea Peter (P), Sina Stauß (P), Amelie Wanner (B), Emily Zirn (B)

8e

Benedikt Heider (B), Ella Jaeschke (P), Bernd Kempter (P), Jule Knoll (P), Lena Kremsler (P), Anton Küblbeck (P), Monika Nägele (P), Lorenza Peter (P), Max Roth (B), Luca Rothäusler (P), Alexandra Rothenhäusler (B), Mia Sonntag (P), Späth, Hendrik (B)

9a

Marie Blocher (B), Ida Friedrich (B), Jana Hartmann (B), Jasmin Ibelshäuser (B), Pauline Jendrossek (B), Jule Johmann (B), Valentina Müller (P), Lea Rupp (B), Jan Schnell (P), Oliver Schnell (B), Jakob Stiller (B), Hannes Wilken (P)

9b

Lara Ehrle (B),Tyler Maier (B), Hai Dang Nguyen (B), Marius Renz (B), Dominik Scheuermann (B), Marei Vötterl (B), Lara Wucher (B)

9c

Chiara Bergert (B), Clara Gauß (P), Elias Kaeß (B), Simon Madlener (B), Jule Wetzel (P), Eva Zimmerer (P)

9d

Sarya Akcora (B), Sara Amirthakaran (B), Emily Bader (P), Marlene Becker (B), Mirella Cotrim Köbach (P), Joelina Fellner (P), Noah Gambach (P), Johanna Hasel (P), Luisa Kauf (P), Stella Krone (B), Franziska Leipolz (P), Magnus Pfeiffer (B), Johanna Rack (B), Lucia Schick (B), Marla Schmid (B), Hannah Schneider (P), Viktoria Stender (B)

10a

Gabriel Croce (B), Mariette Dullau (B), Lara Häring (B), Oliver Halligan (B), Noemi Hayler (P), Joshua Lampert (P), Finja Miel (B), Larissa Neugebauer (B), Kathrin Parpart (B), Laura Puharic (B), Lisa Scholz (P), Johanna Trevisan (P)

10b

Jule Hainlin (B), Robin Harlacher (B), Lina Hölzel (B), Merle Hölzel (P), Susanna Leonhardt (P), Chiara Mazarin (P), Johanna Müller (B), Franziska Numßen (B), Eva Schneller (P), Sebastian Segnitz (P), Sara Vögele (B), Tobbe Voss (B)

10c

Salome Dietz (P), Ellen Eberle (B), Mia Geyer (B), Ella Heider (P), Nina Koch (P), Sophie Plötscher (B), Raoul Rehm (B) Lisa Riebelmann (P), Catarina Schröder (B), Linus Sigerist (P), Philipp Wiedemann (P)

10d

Hannah Bader (P), Marcel Beck (B), Julian Dietrich (B), Noah Duller (P), Anna-Katharina Große (P), Carina Halbinger (P), Nina Hegele (B), Joshua Heier (B), Jakob Insam (B), Marion Madlener (B), Valentin Sauter (B), Simon Wilmsen (B)

Jonas Bader (P), Julian Bock (B), Philipp Dörfer (B), Alicia Eckart (B), Alina Eder (P), Philipp Eiser (P), Julius Enderwitz (P), Kilian Enderwitz (P), Lotte Engler (B), Leonie Fricker (B), Charlotte Gärtner (B), Alina Gosch (P), Carla Gross (B), Valentin Heider (B), Nina Herold (B), Lea Hestner (B), Anna Klarić (P), Emilia Klaus (P), Julia Kugler (B), Sophie Kugler (B), Laura Mahle (P), Lisa Mair (P), Maximilian Müller (B), Fabio Nuber (B), Rieke Nuber (P), Anita Olarescu (B), Amélie Pfeffer (P), Leon Pfeiffer (B), Sonja Prasser (P), Elias Preuschl (P), Jakob Reichart (B), Sarah Reiners (P), Luca Riese (B), Oliver Schabka (B), Anselm Schmid (P), Lara Schubkegel (P), Manuel Schupp (B), Adriane Sohler (P), Lilly Städele (B), Anna Stibi (P), Anna Stiller (B), Julia Stützenberger (B), Luca Thiel (B), Lena-Sofie von Neukirch (P), Maximilian von Neukirch (P), Timon Voss (B), Max Weber (B), Sophia Weidinger (P), Daniel Wilhelm (B), Frederik Willemsen (B), Julia Wittmann (B), Annika Zell (P), Valentin Zettler (P), Barbara Zgola (P)