Fünf junge Lebensretterinnen aus Wangen erhalten Belohnung für ihren mutigen Einsatz

Sechs Wochen ist es her, dass fünf Mädchen aus Epplings einem gestürzten Senior am Argenufer das Leben gerettet haben. Nun sind sie für ihren Mut und ihre Zivilcourage belohnt worden: mit Blumen, Gutscheinen und einer Fahrt mit dem Polizeiboot über den Bodensee.

Hilfsaktion ist Teamwork

Es war am 22. April, als Ernst Benz im Wangener Stadtteil Epplings bei einem Spaziergang stürzte und einen steilen Abhang zum Argenufer hinunterrutschte. Seine Hilferufe hörten an einem Spielplatz in der Nähe Lara Manojlovic und Teresa Röhrich, die dann den hilflosen Senior erblickten und ihre älteren Schwestern Elena Manojlovic und Leonisa Röhrich sowie die Freundin Celine Bentele herbeiriefen.

Stolze fünf Lebensretterinnen mit ihrer Belohnung: Celine Bentele, Lara Manojlovic, Leonisa Röhrich, Teresa Röhrich und Elena Manojlovic (von rechts). (Foto: bee)

Dem Teamwork der Fünf ist es wohl zu verdanken, dass der 86-Jährige heute noch am Leben ist: Zwei von ihnen stiegen den Abhang hinunter und hielten den Senior so gut es ging aus dem eiskalten Wasser. Dann wurde im benachbarten Wohnhaus Sturm geklingelt und Hilfe von Erwachsenen geholt. Schließlich wiesen die Mädchen die eintreffenden Rettungskräfte am Beginn der Stichstraße zum Unfallort.

„Instinktiv das Richtige gemacht“

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete über die dramatische Rettungsaktion, und von da an waren die Mädchen und der Senior in aller Munde. Wangens OB Michael Lang hatte schon damals angekündigt, dass er sich als Dank etwas überlegen wolle. Sogar der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer habe sich nach dem SZ-Bericht bei der Stadt gemeldet, wie der Rathauschef nun bei der Ehrung in Epplings berichtete.

Sogar das SWR-Fernsehen war bei der Ehrung dabei und interviewte die Wangener Mädchen. (Foto: bee)

Lang ließ sich zunächst von den Mädchen ganz genau erklären, was an dem besagten Tag im April geschehen war, und überreichte den Lebensretterinnen danach im Namen der Stadt Rosen sowie Eis- und Einkaufsgutscheine. „Die Kinder haben instinktiv das Richtige gemacht, und dafür werden sie jetzt auch belohnt.“

Ein absolut besonderer Preis

Richtig große Augen gab es bei den Mädchen aber, als Polizeisprecherin Daniela Baier fünf Urkunden verteilte. Darauf stand: „Für herausragende Zivilcourage verleiht das Polizeipräsidium Ravensburg als Sonderpreis eine Fahrt mit dem Polizeiboot auf dem Bodensee.“ Die Mädchen hätten sich diesen absolut besonderen Preis verdient, weil sie sich bei ihrer Rettungsaktion selbst in Gefahr begeben hätten, so Baier.

OB Michael Lang überreicht den Epplingser Lebensretterinnen Einkaufs- und Eisgutscheine, der gerettete Ernst Benz freut sich mit. (Foto: bee)

Und wie geht es dem geretteten Senior mittlerweile, ist er wieder vollständig fit? „Ja, freilich“, sagte Ernst Benz bei der Ehrung und strahlte. „Ich könnte schon wieder...“. Der Rest ging dann im allgemeinen Gelächter unter.