Frontalkollision in Wangen fordert einen Verletzten

Eine leicht verletzte Person und rund 12 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstag kurz nach 6 Uhr in Wangen ereignet hat. Ein 29-Jähriger kam in der Simoniusstraße aus noch unbekannten Gründen mit seinem Suzuki auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort laut Polizeibericht mit dem Hyundai eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Ein Krankenwagen brachte den 29-Jährigen ins Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.