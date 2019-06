Fronleichnam und Kapellenfest in einem

Die Gemeindemitglieder aus den drei Gemeinden Roggenzell, Schwarzenbach und Primisweiler haben im Teilort Hiltensweiler zwei Feste miteinander verbunden: Erstmals wurde Fronleichnam auf eine Prozession mit zwei Stationen aufgeteilt, erklärt Pfarrvikar Erhard Galm.

Ausgangspunkt war ein Wortgottesdienstteil am Hof der Familie Schneider in Hiltensweiler. Pfarrer Galm begrüßte dort die angereisten Mitfeiernden. In seiner Ansprache betonte Pfarrer Galm, dass das Wort Jesu „Gebt ihr ihnen zu essen!“ heute Christen herausfordert. Alle dürfen ihre Gaben und Fähigkeiten zum Wohl aller einbringen. Nur so kann eine christliche Gemeinde leben und Zukunft haben, so Galm. Für diese Aufgabe stärke einen Jesus Christus stets neu mit seinem Wort und mit dem Brot der Eucharistie.

Nach der Ansprache setzte sich die Prozession, angeführt von Kreuz- und Kirchenfahnen, den Fahnenabordnungen der Vereine aus den beteiligten Gemeinden und einer Bläsergruppe des Musikvereins Primisweiler zum Hof der Familie Dürrenberger. in Bewegung. Dort wurde der zweite Teil, die Eucharistie gefeiert. Mit einem Stück des eucharistischen Brotes in der Monstranz ging die Prozession weiter zur Konradskapelle. Dort wurde das Fronleichnamsfest mit dem feierlichen Schlusssegen und dem Te Deum beendet und danach das Kapellenfest eröffnet.