Der Wangener Gemeinderat Friedrich Bernhard ist gestorben. Er wurde am Samstagmittag tot aufgefunden, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte. Der Forstwirt aus Hiltensweiler wurde nur 38 Jahre alt.

Friedrich Bernhard war im Winter in den Wangener Gemeinderat nachgerückt, nachdem sein Vorgänger Gerhard Rimmele am 1. Januar gestorben war. Ebenfalls für Rimmele saß er zuletzt im Ortschaftsrat Schomburg.

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wurde Friedrich Bernhard dann direkt in das Stadtparlament gewählt. Auf der Nachrückerliste steht für den Stadtrat aus dem Schomburger Wohnbezirk Primisweiler Karl F. X. Laible an erster Stelle.