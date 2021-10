Freundschaftsspiel Togo gegen Kamerun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um die Monotonie zu durchbrechen und trotz der Coronavirus-Pandemie Spaß zu haben, hat die Fußballmannschaft des Vereins „Union des Togolais de Baden-Württemberg e.V. ( U.T.B-W e.V. )“ aus Ravensburg ein Freundschaftsspiel gegen die in Kressbronn lebende Kamerun Fußballmannschaft am Gehrenberg 53/1 Sportplatz, 88239 Wangen im Allgäu diesen Samstag 18.09.2021 bestritten.

In festlicher Atmosphäre zu den Klängen von Tam-Tam, Tambours und Tchembé von der Trommelgruppe des U.T.B-W e.V. begann das Spiel um 16:20 Uhr und endete um 18:30 Uhr mit einem Stand von 1:0 zu Gunsten der Togolesen aus Ravensburg. Das einzige Tor des Spiels erzielte die Nummer 7 Herr Believe Komi NAYO. Das Rückspiel findet am 23.10.2021 in Kressbronn statt.