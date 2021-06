Freundschaftsbank lädt zu Gesprächen ein

Die Evangelische Kirchengemeinde Wangen im Allgäu lädt auf die Freundschaftsbank ein. Im Garten der Begegnung an der Evangelische Stadtkirche, Bahnhofplatz 6, bieten Mitarbeitende der Freundschaftsgruppe um Pfarrerin Friederike Hönig, Zeit zum Erzählen an. Jede und jeder ist willkommen: Berufstätige und Ruheständler, Schüler und Auszubildende, Fröhliche und Traurige. Auf der Freundschaftsbank ist Platz für alles, was einfach mal ein Gegenüber braucht, was ausgesprochen werden will. Das Gesprochene bleibt auf der Bank. Die Freundschaftsbank startet offiziell am Mittwoch, 30. Juni. Die Gruppe ist verlässlich immer am Mittwochvormittag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr von Erwachsenen für Erwachsene und am Donnerstag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche da.