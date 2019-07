Freudige Gesichter nach bestandenem Altenpflege-Examen

Die Berufsfachschule Altenpflege in Wangen am Institut für Soziale Berufe Ravensburg hat laut Pressemitteilung 21 Schüler feierlich verabschiedet. Die stellvertretende Direktorin, Verena Kreidler, betonte in ihrer Ansprache, dass trotz teils schwieriger Rahmenbedingungen in der Altenpflege die Zuwendung zu alten Menschen große Erfüllung bringen könne.

Laut Fachbereichsleiter Thomas Ebel fehlen zur Zeit in Deutschland rund 40 000 Fachkräfte in der Altenpflege, womit die Berufsaussichten in der Branche so gut wie fast nirgendwo anders seien. Die vier besten Schülerinnen des Jahrgangs (von links: Pinar Erdogan, Susana Baftiji, Martina Martin und Jaqueline Brombeis) mit Fachbereichsleiter Thomas Ebel erhielten von der Mayer-Keckeisen-Stiftung und deren Vorstand Dietmar Schiele (ganz rechts) persönliche Preise.