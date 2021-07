Freude: Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens

Vor genau 70 Jahren hatte der Wettergott die junge Welt zum Kinderfest auf eine harte Probe gestellt. Griesgrämig, ja miesepetrig öffnete er immer wieder die Schleusen des Himmels. Sie wurden zappelig und ungeduldig: die Kleinen wie die Großen. Am Montag, als das Fest steigen sollte, am Dienstag, wo die grauen Wolken noch nicht weichen wollten. Da aber aller guten Dinge drei sind, hatte Petrus am Mittwoch ein Einsehen. Ruckartig drehte er an diesem Tag sein Wetterhäuschen immelsHimmum.

Die Fanfarenbläser und Trommler holten die Kinder aus ihren Träumen. Zeitiger als sonst verließen sie das Haus, um sich pünktlich zum Gottesdienst in St. Martin zu versammeln. Danach blieb genügend Zeit, die letzten Vorbereitungen zum Fest zu treffen. Und es wurde ein prächtiger, lichtdurchfluteter Sommertag voller Farben, Musik und Heiterkeit.

Im Sturmschritt ging es nach dem Mittagessen in die Lindauer Straße, wo der Festzug Aufstellung nahm. Ein letztes Ordnen noch, dann setzte sich der Zug unter dem schmetternden Spiel der Kapellen in Bewegung.

Drunten auf dem Festplatz folgte der zweite Höhepunkt des Festes. Bürgermeister Uhl trat auf der Terrasse der Turnhalle vor das Mikrofon und sprach von der Freude als „Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens“. Sein Dank galt denen, die „um des Festes willen Zeit, Arbeit und Geld aufgewendet“ hatten: dem Festausschuss und hier insbesondere Oberinspektor Wörz und seinen treuen Helfern. Zudem den Herren Föhr, Kindl und Ortmann sowie allen Lehrern und dem Stadtbauamt.

Mit freudigem Lärmen stürzte sich die Schuljugend dann auf die verschiedenartigsten Attraktionen wie Kletterbaum, Fuchsbau, Wurstschnappen und Kirschkuchen-Essen. Sicheres Gefühl verlangten dazu Eier- und Wassertragen. Das Zerschlagen von Töpfen mit verbundenen Augen sah recht ulkig aus. Ebenso köstlich, wie sie alle beim Sackhüpfen „umeinander purzelten“. Derweilen nahmen Rutsch- und Schwebebahn bei der Sporthalle das Dauerinteresse der Schwindelfreien in Anspruch. Natürlich waren Schiffschaukel, Karussell und Autoskooter ständig mit Beschlag belegt.

Unter dem rhythmisch beschwingenden Spiel der Stadtkapelle, die zusammen mit der Werkskapelle, dem Ziehharmonika-Orchester und den Kapellen von Deuchelried und Niederwangen den Tag verschönte, zog die junge Schar gegen 19 Uhr vor das Rathaus, wo das Kinderfest mit dem „Großer Gott, wir loben Dich“ ausklang.

Während 1961 und 1971 kein Kinderfest stattfand, ging das vor 40 Jahren gefeierte in die Annalen der Stadt ein. Bereits am Freitag fiel der Startschuss. Doch sowohl der Bunte Rasen als auch das Wappenschießen hatten unter dem strömenden Regen zu leiden. Nicht anders erging es dem „Bürgerhock“ beim Wirtschaftsgymnasium. Doch dann: Schätzungsweise 15.000 Zuschauer dürften es gewesen sein, die den farbenprächtigen Festumzug am nächsten Tag bei trockenem Wetter gesehen haben. Genau 26 Festwagen, die zumeist von stolzen Rössern gezogen wurden, hatten sich eingereiht. Immer wieder aufs Neue freuten sich die Gäste an den vielen originellen Ideen, die die Schulen für den Korso umgesetzt hatten. Und es wurde die Frage gestellt: Wer zählt die Stunden, die notwendig waren, um all diesen Zauber aus Phantasie und der Märchenwelt auf die Beine zu stellen?

Jeweils ungewöhnlich gut besucht war sowohl die Altstadt-Hockete der MTG nach dem Umzug auf dem Alte-Post-Platz als auch die romantische Weinlaube, die der Oratorienchor auf dem Hof der Martinstorschule betrieb. Laut her ging es zudem bei den einzelnen Spielstationen, die auf die ganze Innenstadt verteilt aufgebaut worden waren. Vor allem beim Sepp-Maier-Tor unten am Saumarkt. Kein Wunder. Stand doch ein leibhaftiger Keeper des FC Wangen bereit, um die „Schüsse“ der Buben zu parieren.