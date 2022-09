Fremder schiebt Rollladen hoch - Polizei ermittelt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag kurz nach 1 Uhr ein Grundstück im Säntisweg betreten und einen Rollladen im Erdgeschoss hochgeschoben. Das teilt die Polizei mit. Er rechnete jedoch nicht mit einer Bewohnerin, die sich in dem Raum befand, weshalb er das Weite suchte. Der Unbekannte wird als Mitte 40 bis Mitte 50 Jahre alt, von untersetzter Statur und mit weiß-grauen, kurz rasierten Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er trug eine dunkle Sweatjacke mit markant roten Reißverschlüssen vorne und an den Seitentaschen, Bluejeans und Turnschuhe.

Beamte des Polizeireviers Wangen konnten den Unbekannten trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen. Sie ermitteln nun wegen Hausfriedensbruch und nehmen Hinweise zu der Person unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 entgegen.