Freilichttheater in Eglofs startet

oder per E-Mail an

Die Premiere von „Die Halbstarken“ findet am 26. Juni statt. Weitere Aufführungen gibt es am Mittwoch, 30. Juni, Sonntag, 4. Juli, Mittwoch, 7. Juli, Freitag, 9. Juli, Samstag, 10. Juli sowie Mittwoch, 14. Juli. Der Spielbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr im „Stillen Winkel“. Weitere Informationen und die Onlinereservierung auf

Das Freilichttheater in Eglofs beginnt wieder. Los geht es am 26. Juni in Eglofs im Stillen Winkel hinter dem Dorfstadel mit der Premiere des Stücks „Die Halbstarken“. „War man zeitgeschichtlich beim Theaterstück vor zwei Jahren noch im Mittelalter unterwegs, haben sich die Eglofser in der neuen Inszenierung dem Kriegsende 1945 und den darauffolgenden Jahren angenommen“, heißt es in der Pressemitteilung des Geschichts- und Heimatvereins Eglofs. Das Eglofser Freilichttheater sei bekannt dafür, alle zwei Jahre Ereignisse aus der Geschichte des Dorfes spannend, unterhaltsam und humorvoll auf die Bühne zu bringen.

Dies sei das aufwendigste Projekt des Geschichts- und Heimatvereins. Denn: Zum ersten Mal in der jahrzehntelangen Schauspielgeschichte des Vereins hätten auch Zeitzeugen für die Erarbeitung des Skripts befragt werden können. Das sei für die Angehörigen der Schreiberwerkstatt eine neue Erfahrung gewesen.

Das Theater spielt den Niedergang der NS-Herrschaft mit dem Umbruch zu einer neuen Zeit unter französischer Besatzung, der Mechanisierung der Landwirtschaft sowie den Umgang mit Andersgläubigen samt Integration der Heimatvertriebenen. Die Weichen für eine Dorfentwicklung und deren Infrastruktur, welche bis in die heutigen Zeit wirkt.

„Die gespielte Lebensgeschichte erzählt eine erfundene Geschichte mit Detailelementen und Stimmungen, wie es von den Zeitzeugen in Eglofs erlebt wurde. Der Zuschauer wird durch das Schauspiel in die damalige Zeit mitgenommen und erlebt den unnachgiebigen Willen der Menschen, eine bessere Zukunft zu gestalten und die grausamen Kriegserlebnisse vergessen zu machen“, schreibt der Geschichts- und Heimatverein.

Die Dialoge stammen wieder von Karl Rauch. Unterstützung bekam er in der Schreiberwerkstatt von Karl-Heinz Marx, Karl Stiefenhofer, André Rauch und Karl Milz. Richard Aigner aus Kronburg bei Memmingen übernimmt erstmalig die Regie. Er ist seit vier Jahrzehnten als Schauspieler und seit fünf Jahren auch als Regisseur an Bühnen im In- und Ausland tätig.

Die Proben dauerten schon mehrere Wochen an – unter besonderen Rahmenbedingungen. Die Schneiderinnen nähten Kostüme neu oder änderten sie ab, vertieften sich in die Zeit, studierten Bilder und beschafften Stoffe. Findigkeit sei auch bei der Requisite gefragt: Werkzeuge und Fahrzeuge – nicht alles sei so einfach aufzutreiben.

Neben den Kulissenbauern seien auch die Maskenbildnerinnen gefordert. Außerdem würden das Kartenteam, die Werbegruppe und die Bewirtungshelfer zum Gelingen des Eglofser Freilichttheaters beitragen. An die 100 Helfer seien beim „unvergesslichen Theaterabend“ beteiligt.

Die Situation mit dem Pandemiegeschehen erschwere die Vorbereitungen. Mit der bereits einsetzenden positiven Entwicklung beim Pandemiegeschehen seien sie aber erwartungsvoll gestimmt.

„Wir haben gute Konzepte, die den größtmöglichen Schutz für Besucher und Mitwirkende bei dieser Freiluftveranstaltung bieten. Zudem haben wir wieder allerorts motivierte und begeisterte Schauspieler, Helfer und Unterstützer. Trotz der Bedingungen ist man im Zeitplan und alle haben eins fest im Blick: Wir werden dieses Jahr wieder ein großartiges Theater spielen“, sagt der Vorsitzende Karl-Heinz Marx.