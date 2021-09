Freibad-Finale als 6-Stunden-Ausschwimmen

Die SG Niederwangen veranstaltet am letzten Freibad-Öffnungstag, am 26. September von 11 bis 17 Uhr, ein 6-Stunden-Schwimmen für Schwimmteams. Insgesamt versuchen 4 bis 6 Teilnehmer im Wechsel so viele Bahnen wie möglich im Freibad Stephanshöhe abzuspulen. Einen besonderen Reiz bekommt dieses Team-Event durch zwei Schwimm-Hochkaräter, die versuchen, allein gegen die Teams gegenzuhalten und die kompletten sechs Stunden nonstop durchzuschwimmen. Es handelt sich dabei um Christoph Wandratsch, den Großmeister des Frei- und Eiswasserschwimmens. Dekoriert mit dem Weltrekord in der Bodensee-Längsdurchquerung sowie einem Ärmelkanal-Weltrekord hat der mittlerweile 55-jährige Franke unzählige Open-Water-Wettkämpfe gewonnen und weltweit viele Gewässer durchquert. Ebenfalls als Einzelstarter ist der Thüringer Chris Hoffmann am Start, der zum Jahresende 2020 einen neuen deutschen Rekord im 24-Stunden-Schwimmen aufgestellt hat: 94.550 Meter an einem Tag legte der Student zurück und verbesserte seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr. Er absolvierte im 25-Meter-Pool insgesamt 3.782 Bahnen, was einem 100-Meter-Schnitt von 1:31 Minuten inklusive Pausen entspricht.

Laut Mitorganisatorin Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen, sind nur noch sehr wenige Team-Plätze für das „Beat the Champ“ Battle frei. Informationen zum sogenannten „Ausschwimmen“ sind auf der Website der SG Niederwangen einsehbar.

Interessierte Zuschauer sind gerne ins Freibad eingeladen. Eine Außenbahn wird darüber hinaus für den öffentlichen Schwimmbetrieb freigehalten.