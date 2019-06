Freibad über Mittag geschlossen

Das Freibad Stefanshöhe ist seit Montag geöffnet - allerdings laufen derzeit noch Bauarbeiten am Nichtschwimmerbecken und am Kinderbereich. Deshalb ist vorläufig nur das Schwimmerbecken mit folgenden Öffnungszeiten geöffnet: montags bis freitags von 7 bis 13 und von 17 bis 20 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8.30 Uhr bis 13 und von 17 bis 20 Uhr.

Sobald der Nichtschwimmerbereich fertig ist, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten von täglich 7 bis 20 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8.30 bis 20 Uhr. Nach Informationen der Stadtverwaltung wird angestrebt, zu Beginn der Pfingstferien wieder die normalen Öffnungszeiten anbieten zu können.