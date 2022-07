Frauentreffen zum interkulturellen Austausch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An Johanni fand ein besonderer Begegnungsabend zwischen den Frauen, die im Garten der Begegnung seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv sind und dem Frauenstammtisch des Internationalen Frauenbündnisses Wangen, statt. Einige aus der Gartengruppe, um Sabine Sellschopp und Katja Waezsada kochten und bereiteten ein mediterranes Drei-Gänge-Menü vor mit Kräutern aus dem Garten unter Anleitung von Annette Lipsius. Unter den Gästen waren unter anderem Anita Mutvar, Kristina Gunzelmann, Gisela Stetter, Doris Zodel, Petra Lutz, Hedi Waniek, Martina Walbaum, Ulrike Kaiser und Vita Podoliak, eine ukrainische junge Frau, die im März mit dem zweiten in Wangen ankommenden Bus Geflüchteter ankam und nun als Deutschlehrerin an der Gemeinschaftsschule in Wangen unterrichtet.

Wie viel Potenzial die Vernetzung von verschiedenen Frauengruppen und Frauen verschiedener Generationen haben kann, zeigten die vielen positiven und dankbaren Rückmeldungen: Die Beteiligten haben den Abend und die Atmosphäre sehr miteinander genossen. Vielleicht ist dies ja der Start, Frauengruppen von Wangen zu vernetzen?

Die Gartengruppe ist offen und freut sich immer über neue Gesichter. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei Diakonin Sophia Hauf unter diakonin-shauf@evkirche-rv.de.

Die nächste Veranstaltung im Garten der Begegnung findet am Sonntag, 17. Juli am Tag der Gerechtigkeit, mit einem Open-Air-Gottesdienst mit Pfarrer Ralf Brennecke und Diakonin Sophia Hauf um 9.15 Uhr statt. Herzliche Einladung dazu, sowie zum anschließenden Kirchcafé und Fest im Garten der Begegnung.

Auch der Frauenstammtisch unter Leitung von Anita Mutvar, der Integrationsbeauftragten der Stadt Wangen, freut sich immer über Teilnehmerinnen. Bei Interesse können Sie sich direkt an sie wenden unter: anita.mutvar@wangen.de oder 07522-74294.