Frau wird bei Auffahrunfall verletzt

Verletzungen hat eine 69 Jahre alte Autofahrerin erlitten, die am Donnerstag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraßen in Schomburg einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Die Ford-Fahrerin übersah laut Polizei beim Heranfahren an die Einmündung den dort bereits wartenden 53-Jährigen in einem VW Passat. Beim Auffahren auf den Vordermann lösten die Airbags im Ford aus und die Fahrerin verletzte sich leicht. An ihrem Wagen und dem VW entstand ein Schaden von rund 11 000 Euro.