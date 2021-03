Frau wird bei Arbeiten an Maschine verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 64-Jährige bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch kurz nach 5.30 Uhr in einer Firma in der Pettermandstraße in Wangen zugezogen. Die Arbeiterin wollte laut Polizeibericht einen Stau in einer Maschine beseitigen und hatte diese hierfür gestoppt.

Während der Arbeiten begann das Gerät wieder zu laufen und klemmte die Hand der 64-Jährigen ein. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.