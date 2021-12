Frau will ohne 2G-Nachweis Schuhe kaufen

Einer 29 Jahre alten Frau, die am Montag gegen 17 Uhr in Begleitung ihres Kindes ein Schuhgeschäft in Wangen betrat, ohne einen 2G-Nachweis zu erbringen, droht nun ein empfindliches Bußgeld, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Trotz der Aufforderung einer Verkäuferin weigerte sich die Frau, den Laden zu verlassen. Erst nach dem Kauf eines neuen Paars Schuhe zog die 29-Jährige von dannen. Ein einjähriges Hausverbot und eine Anzeige beim zuständigen Ordnungsamt sind die Folge.