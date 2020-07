Frau verletzt sich beim Wechseln einer Gaskartusche schwer

Bei einem Küchenbrand in Wangen im Allgäu ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 52-Jährige wechselte am Donnerstagabend die Gaskartusche einer noch brennenden Lötlampe, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Gaskartusche explodierte und setzte die Küche in Brand. Ein Feuerwehrmann, der sich privat vor Ort aufhielt, löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.