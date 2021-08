Frau stürzt von ihrem Pedelec

Leicht verletzt hat sich am Mittwochmorgen eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin, die in der Straße „Am Engelberg“ in Wangen von ihrem Pedelec gestürzt ist.

Die Radlerin kam laut Polizei aus Richtung Deuchelried und bremste an einer Engstelle wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges ab. Als sie dem Fahrer des Fahrzeugs durch Zuwinken signalisieren wollte, dass sie ihn passieren ließ, verlor sie das Gleichgewicht und fiel vom Rad. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.