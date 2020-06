Frau stiehlt Bargeld aus Handtasche

Wegen Unterschlagung ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau, die am Dienstagnachmittag bei einer Autowaschanlage in der Wangener Siemensstraße aus einer Handtasche mehrere hundert Euro Bargeld an sich nahm.

Die Tatverdächtige hatte laut Bericht die von einer Kundin vergessene Handtasche und deren Einkaufskorb aufgehoben und war damit zu den Angestellten des Waschparks gegangen, um die Gegenstände dort abzugeben. Auf dem Weg dorthin griff die Frau jedoch in die Handtasche und entnahm das darin befindliche Bargeld, bevor sie Handtasche und Einkaufskorb übergab. Die mutmaßliche Täterin hatte jedoch nicht bedacht, dass sie bei ihrem Vorgehen von der Videoüberwachungsanlage gefilmt wurde.