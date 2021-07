Wegen eines stehen gebliebenen Aufzugs sind Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst am Dienstag kurz nach 13 Uhr in die Bregenzer Straße ausgerückt. Eine 77 Jahre alte Frau, die sich in dem Aufzug befand, musste von den Einsatzkräften befreit werden. Ein Stromausfall hatte zur misslichen Lage der Frau geführt. Sie erlitt durch den Vorfall keine Verletzungen.