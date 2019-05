Frau randaliert in Wangener Krankenhaus

Eine 36-jährige Frau ist am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr nach einem Polizeieinsatz im Krankenhaus festgenommen genommen. Die Frau hatte sich zuvor selbst ins Krankenhaus begeben, laut diensthabendem Arzt lag jedoch keinerlei Behandlungsbedürftigkeit vor. Daraufhin belästigte die 36-Jährige mehrere Patienten in ihren Zimmern, woraufhin die Polizei geholt wurde. Daraufhin zeigte sich die 36-Jährige sehr renitent und weigerte sich, das Krankenhaus zu verlassen, sodass sie in Gewahrsam genommen werden musste. Auf der Fahrt zur Dienststelle beleidigte sie die Streifenwagenbesatzung und trat mit dem Bein nach einem der Beamten. Später wurde die Frau einem Familienangehörigen übergeben.