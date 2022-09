Frau randaliert in Unterkunft

Die Polizei beschäftigt hat am Dienstagabend eine 26 Jahre alte Frau. Sie war laut Polizeibericht in einer Unterkunft in der Zeppelinstraße aufgefallen, nachdem sie dort laut gewesen sein und randaliert haben soll. Ein 30-Jähriger sprach die Frau daraufhin an und wurde von der 26-Jährigen, die mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, angegangen. Sie trat und schlug nach dem 30-Jährigen und verletzte diesen leicht. Im Anschluss ging sie in Richtung Bahnhof davon. Eine alarmierte Polizeistreife griff die Frau nach kurzer Suche auf. Nach kurzem Gespräch, in dem die Frau angab, ebenfalls verletzt zu sein und die Polizisten einen Rettungswagen für sie verständigten, griff die Frau abermals unvermittelt an. Sie attackierte einen Polizisten, der ausweichen konnte. Die Frau musste letztlich an Händen und Füßen gefesselt werden. Da sie die Beamten auch beleidigte und bespuckte, wurde ihr außerdem ein Mundschutz aufgesetzt. Sie wurde unter polizeilicher Begleitung vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht.