50-Jähriger fährt absichtlich Frau an

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 50 Jahre alten Mann zu, der am Montagmittag in seinem Betrieb im Industriegebiet Atzenberg aufgetaucht ist und für Unruhe gesorgt hat. Aufgrund von Streitigkeiten bezüglich des Arbeitsverhältnisses kündigte der 50-Jährige an, den Wagen des Firmeninhabers einzuparken. Eine 42-jährige Angestellte wollte ihn von seinem Vorhaben abhalten, woraufhin der Tatverdächtige mit seinem Pkw auf die Frau zufuhr und sie mehrmals an den Beinen touchierte. Schließlich parkte der 50-Jährige das Fahrzeug der 42-Jährigen ein und zog zu Fuß von Dannen. Die 42-Jährige erlitt durch das Fahrmanöver leichte Verletzungen. Dem 50-Jährigen drohen nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.