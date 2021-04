Frau greift Radfahrer mit Stock an

Leicht verletzt worden ist ein 16-jähriger Radfahrer am Sonntag gegen 19.15 Uhr am Epplingser Bach in Wangen durch den Angriff einer Frau.

Der Teenager fuhr laut Polizei mit einem gleichaltrigen Zeugen auf dem dortigen Single-Trail, als sich dem Duo die bislang unbekannte Frau mit einem Stock in den Weg stellte. Die Unbekannte schlug mit dem Prügel zunächst auf das Fahrrad des Jugendlichen ein und beschwerte sich lautstark darüber, dass die beiden Radfahrer den Weg befahren hatten. Als die Frau erneut zum Schlag ausholte, konnte der 16-Jährige den Stock festhalten. Bei dem nun folgenden Gerangel wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07522/9840 um Hinweise zu der unbekannten Tatverdächtigen.