Frau fährt unter Alkoholeinfluss in einen Gartenzaun

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat das Weite gesucht, nachdem sie am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Wangener Schulstraße einen Unfall verursacht hat.

Die 55-Jährige war laut Polizeibericht in Richtung Niederwangen unterwegs, als sie von der Straße abkam und mit einem Gartenzaun kollidierte. Ohne sich um den Schaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weiter. Sie konnte kurz nach dem Unfall von der Polizei ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest bei der Frau erbrachte einen Wert von über 2,3 Promille. Dies hatte zur Folge, dass ihr in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen wurden. Ihren Führerschein nahmen ihr die Beamten ab. Sie hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.