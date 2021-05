Frau fährt nach Parkrempler weiter

Eine Autofahrerin hat am Montag kurz nach 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bregenzer Straße in Wangen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht.

Die 82 Jahre alte Fahrerin eines Daimler-Benz beschädigte beim Parken einen abgestellten Skoda Fabia. Anschließend verließ sie die Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrerin des Skoda gelang es, die Unfallverursacherin ausfindig zu machen. Die 82-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.