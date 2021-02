Frau beleidigt Polizisten in Wangen

Eine 56 Jahre alte Frau hat die Polizei in Wangen am Dienstagabend auf Trab gehalten. Laut Pressebericht musste sie die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen und wird unter anderem wegen Beleidigung angezeigt.

Zunächst war die 56-Jährige gegen 21 Uhr in einem Hotel aufgetaucht, wo sie behauptete, auf Geschäftsreise zu sein und ein Zimmer zu benötigen. Allerdings habe sich die Frau weder ausweisen noch die Rechnung bezahlen können. Die herbeigerufene Polizei erteilte ihr einen Platzverweis. Kurze Zeit später mussten die Beamten erneut anrücken, da die Frau nun an mehreren Häusern in der Nachbarschaft klingelte und eine Übernachtungsmöglichkeit suchte. Die 56-Jährige wurde schließlich von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Während des gesamten Polizeieinsatzes beleidigte sie die Beamten mit obszönen Ausdrücken.