Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr in der Spinnereistraße ereignet hat. Wie die Polizei meldet fuhr ein 90-Jähriger mit seinem VW dem Audi einer 42-Jährigen auf, die verkehrsbedingt halten musste. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.