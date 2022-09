Franz Schlachter beim Radmarathon erfolgreich

Bei perfekten Wetterbedingungen mit rund zehn Grad Celsius fiel in Sölden der Startschuss zum 233 Kilometer langen Ötzaler Radmarathon in den Alpen. Die Strecke führte über 5500 Höhenmeter durch Nord- und Südtirol über die vier hohen Berge Kühtai, Brenner- und Jaufenpass und zum Abschluss wartete noch der 29 Kilometer lange Anstieg zum Timmelsjoch. Unter den 4122 Startern waren die beiden Westallgäuer Franz Schlachter und Thomas Dobner.

Sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren, lag das Tempo beim Ötztaler Radmarathon über das Kühtai bereits sehr hoch. Beim Anstieg zum Jaufenpass wurde das Rennen dann so richtig spannend. Vor allem drei Fahrer drückten dem Rennen ihren Stempel auf: Eliminator-Weltmeister Daniel Federspiel und MTB-Marathonweltmeister Alban Lakata aus Österreich sowie Federspiels kanadischer Teamkollege Jack Burke. Letzterer zeigte am Timmelsjoch, dass er dieses Jahr am Berg nicht zu schlagen ist und ging mit knapp drei Minuten Vorsprung als Solist in die letzte Abfahrt nach Sölden und feierte in 7:10 Stunden den Sieg.

Der normalerweise für die Rad-Union Wangen startende Schlachter erwischte bei seiner ersten Teilnahme einen ordentlichen Tag und landete nach 7:45 Stunden bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h auf dem 44 Platz, Dobner kam auf Platz 94 ins Ziel. Sie starteten mit fünf weiteren Fahrern für das Team Alpecin und konnten den zweiten Platz einfahren.