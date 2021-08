Franz Martin ist 100 Jahre alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Pflegeheim Sonnenhalde in Isny beging am 14. August das älteste Mitglied des Seniorenverbandes öffentlicher Dienst, Region Wangen der aus Neuravensburg stammende Forstmann Franz Martin seinen 100. Geburtstag. Angesichts seines Gesundheitszustandes hatten seine Angehörigen gewünscht, dass an diesem Tag lediglich seine Familie und engste Freunde um ihn sind. Das Foto zeigt den Jubilar im Krankenbett, an seiner Seite seine 97-jährige Frau Viktoria, in Neuravensburg lebend, seine Tochter und eine Enkelin. Verbandsvorsitzender Walther Schmid (rechts) und sein Stellvertreter Hubert Lautenschlager (links) ließen es sich nicht nehmen, den Jubilar kurz zu besuchen und einen Bildband der Heimatstadt Wangen zu überreichen.

Der Ausschuss des Seniorenverbandes Region Wangen mit seinen 120 Mitgliedern hatte kurz zuvor beschlossen, angesichts der wieder steigenden Corona Zahlen die für den 2. September im Hotel Farny in Dürren vorgesehene erste Monatsversammlung nach dem März 2020 zu stornieren und die weitere Corona Entwicklung abzuwarten. Nächster Versammlungstermin wäre der 7. Oktober. Die jetzige Vorstandschaft wird zunächst bis zum Jahresablauf im Amt bleiben.