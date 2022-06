„FranceMobil“ an der Realschule Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, den 25. Mai bekam die Johann-Andreas-Rauch-Realschule in Wangen Besuch von „FranceMobil“. Herr Thibaut Lavigne, Lektor des Institut Français Tübingen, führte mit den Französischklassen der Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 für jeweils 45 Minuten Animationen in der Fremdsprache durch. Auf spielerische Art und Weise wurden die Schülerinnen und Schüler dazu eingeladen, ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und anzuwenden. Nach einer kurzen Kennenlernrunde durften die Teilnehmer schließlich ein Quiz über die Kultur und Geographie Frankreichs lösen.

Für alle Schüler und Schülerinnen war es eine tolle Erfahrung, sich mit einem „echten“ Franzosen auf Französisch zu unterhalten und viele neue Dinge über das europäische Nachbarland zu erfahren.