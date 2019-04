Frühjahrskonzert der Musikkapelle Primisweiler

Die Musikkapelle Primisweiler lädt für kommenden Samstag, 27. April, um 20 Uhr zu ihrem Frühjahrskonzert in die Turn- und Festhalle in Primisweiler ein. Dirigent Christian Schlegel hat laut Mitteilung wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Jugendkapelle Roggenzell-Primisweiler-Schwarzenbach, geleitet von Stephan Hutter, wird das Konzert eröffnen.

Sie führt unter anderem die zwei Wertungsspielstücke auf, mit welchen sie am selben Wochenende beim Wertungsspiel in Scheidegg in der Mittelstufe antreten wird. Im Anschluss nimmt die Musikkapelle die Konzertbesucher mit zu einer Begegnung des Paten und des Barbiers von Sevilla („Godfather of Seville“). Ein weiteres Musikstück entführt in die griechische Mythologie und erzählt in wohlklingenden Melodien von der Nymphe „Arethusa“. Im zweiten Teil des Konzertabends in Primisweiler begegnen Zuhörer Ennio Morricone mit seinen laut Ankündigung monumentalen Melodien aus Westernfilmen („Moments for Morricone“) sowie George Gershwin mit seinen bekannten Titeln („A Tribute to Gershwin“). Auch Polka und Marsch sind mit von der Partie, wie es in der Vorschau heißt.