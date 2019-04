Fotograf präsentiert Multivisionsshow über Arktis-Rundreise

Wilfried Schneider vom Fotoclub CCS Bregenz präsentiert seine neueste Show mit dem Titel „Spitzbergen – Auf der Suche nach Eisbären“ am Mittwoch, 3. April, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen der Öffentlichkeit. Schneider zeigt in einer Multivisionsshow eine Arktis-Rundreise mit dem Expeditionsschiff M/V Ortelius.

Von Longyearbyen aus führte die Reise entlang der Westküste in Richtung Nord-Spitzbergen über den 80 nördlichen Breitengrad ins Packeis. Weiter ging es zu verschiedenen Walross- und Vogelkolonien, imposanten Gletscherformationen und zum König der Arktis – dem Eisbär. Laut Pressemitteilung ergänzen beeindruckende Bilder von Flora und Fauna sowie passende Hintergrundmusik diesen Reisevortrag durch ein faszinierendes Land am Rande Europas. Karten gibt es an der Abendkasse. Weitere Informationen unter: www.travelvision-team.at