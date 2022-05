Fotoausstellung „ENDLOS“ des RNG Media Teams

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Mai wurde die Fotoausstellung „ENDLOS“ des Media Teams des Rupert-Neß-Gymnasiums in der Schalterhalle der Kreissparkasse Wangen eröffnet. Das RNG Media Team startete in diesem Schuljahr als Arbeitsgemeinschaft für Schüler*innen unter der Leitung von Petra Stüber, und unterstützt seitdem die Öffentlichkeitsarbeit der Schule mit Fotos, Film und Social Media.

Für einen gelungenen musikalischen Auftakt der Vernissage sorgte Max Roth am Saxofon. Bei der anschließenden Eröffnung waren nicht nur die beiden Hausherren der Sparkasse, sondern auch die anwesende Gästeschar beeindruckt von der hohen künstlerischen Qualität der Exponate. Die Entstehungsgeschichte und die „Ideen hinter dem Bild“ wurden von zwei Schülerinnen des Teams in einer charmanten Eröffnungsrede erläutert. „Eventuell könnte der Kauf eines dieser Fotos eine hervorragende Geldanlage darstellen, wenn sich die jungen Fotograf*innen einmal einen Namen in der Welt der Fotografie erarbeitet haben,“ gab der Sparkassen-Regionalleiter Walter Braun mit einem Zwinkern zu bedenken.

Die Ausstellung ist noch bis zum Mittwoch, den 25. Mai während der Öffnungszeiten der Kreissparkassen Filiale in der Gegenbaurstraße zu besuchen.