Foto-Liveshow über Naturwunder der Erde

Die Foto-Liveshow „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ mit Geert Schroeder lädt das Publikum am Donnerstag, 18. August, 20 Uhr, im Festsaal der Waldorfschule Wangen ein, in die Schönheit der Welt einzutauchen. Die Bilderreise mit Fotos von Markus Mauthe führt durch alle relevanten Ökosysteme und auf fast alle Kontinente. Durch die profunden Kenntnisse von Mauthe gibt die Multivisionsshow fundierte Einblicke in die Kreisläufe des Lebens, ob in den Tropenwäldern des Amazonas oder den Tiefen der Ozeane. Bestechend schöne Motive und einzigartige Geschichten machen die Reportage zu einem audiovisuellen Erlebnis. Doch neben den ergreifenden Bildern von Naturschönheiten ist „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ auch ein eindringlicher Appell an alle, zu handeln und die Zerstörung der ökologischen Vielfalt zu stoppen. Der Eintritt zu der Foto-Liveshow am 18. August in Wangen ist frei, weitere Informationen gibt es unter www.WunderWelten.org. Foto: Markus Mauthe