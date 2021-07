Folkmusik und Bluesrock bei den Kulturwochen

Das erste Wochenende der Wangener Kulturwochen bietet zwei Konzertabende mit regional bekannten Bands. Am Freitag, 9. Juli, tritt im Zunftwinkel die Westallgäuer Folk-Band Brekkie’s Inn auf. Am Samstagabend, 10. Juli, spielen im Spitalhof, dem Biergarten des Restaurants Ratsstüble, Blues(.). Die Konzerte beginnen laut Veranstaltungsankündigung an beiden Tagen um 19 und um 21 Uhr und dauern jeweils etwa eine Stunde.

Mit im Gepäck haben Brekkies’s Inn ihre aktuelle CD „Takirari“. Mit den neuen Songs belege die Gruppe einmal mehr ihre musikalische Klasse und verbinde verschiedene Stile und Kulturen, so der Veranstalter. Zu Brekkie’s Inn gehören Kerstin Hesse (Gesang, Querflöte, Percussion, Ukulele), Thomas Linder (Saiteninstrumente, Harp, Bass, Gesang), Moni Bothe (Akkordeon) und Andieh Merk (Percussion, Saxofon, Flöten).

Zur 2017 gegründeten Band Blues(.) gehören Albert Maier (Drums, Vocals), Rick Oßmann (Gitarre, Vocals) und Rodolphe De Maglie (Bass). Die Drei spielen und leben Bluesrock der späten 60er- und 70er-Jahre, heißt es in der Ankündigung. Ihre Helden seien Gitarristen wie Steve Ray Vaughn oder Rory Gallagher. Alte und vergessene Juwelen werden aus der Kiste geholt und analog und „ohne technischen Schnickschnack“ wiedergegeben.

Die Veranstaltungen finden nur bei schönem Wetter statt. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Momentan besteht keine Testpflicht für Veranstaltungen im Freien. Eine Registrierung vor Ort über Luca-App oder per Formular ist laut Veranstalter jedoch möglich. Kostenlose Tickets sind beim Gästeamt Wangen oder über www.reservix.de erhältlich. Restplätze werden vor Ort vergeben.